Nuove aree di sosta sulla costa | parcheggi permanenti e servizi integrati per le spiagge

A Ostuni, la stagione estiva evidenzia spesso la mancanza di parcheggi adeguati lungo la costa. Per migliorare l’esperienza dei visitatori, sono state introdotte nuove aree di sosta permanenti e servizi integrati vicino alle spiagge. Queste soluzioni mirano a garantire maggiore comodità e accessibilità, contribuendo a rendere più semplice e piacevole la permanenza dei turisti e dei residenti lungo la costa.

OSTUNI - Tra i problemi più sentiti sulla costa di Ostuni durante la stagione estiva, la carenza di parcheggi. Per risolvere questa criticità che investe i cittadini e i turisti, l'Amministrazione comunale ha dato il via a un nuovo progetto per la realizzazione e il completamento di nuove aree di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nuove aree di sosta sulla costa: parcheggi permanenti e servizi integrati per le spiagge Leggi anche: Rivoluzione sulla sosta, Cameliani: "Nuove tariffe e parcheggi per un centro storico più accessibile" Leggi anche: Sosta, la rivoluzione. Nuove zone a pagamento e parcheggi più cari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pronto il nuovo piano della sosta in città: tariffe in aumento dopo 13 anni, ma anche la mezz'ora gratis; Nuovo parcheggio nell'area dell'ex Massa a Lecce, esordio col botto: di notte registrati picchi da 400 auto; Il Comune dove si può parcheggiare gratis anche nelle strisce blu; Lecce, nel centro storico nasce nuova area parcheggio da quasi 500 posti nell'ex Caserma Massa. Bari, inaugurata la nuova area sosta di San Girolamo VIDEO - A disposizione oltre 140 nuovi posti auto con 7 stalli riservati a persone con disabilità e 25 per bici e moto, contribuendo al miglioramento di accessibilità e vivibilità del quartiere ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, inaugurata la nuova area di sosta a San Girolamo: oltre 140 posti auto tra sostenibilità e sicurezza - Dal punto di vista idraulico, il parcheggio è dotato di un sistema di regimentazione delle acque piovane, mentre sul piano estetico e ambientale sono stati realizzati un’aiuola perimetrale con ... giornaledipuglia.com

Emergenza parcheggi, mille posti auto entro l’estate. Lavori in quattro nuove aree: ecco dove - È il piano del Comune avviato già nella giornata di ieri con i lavori sull’area di sosta acquisita dall ... quotidianodipuglia.it

Si è svolta il 31 dicembre la conferenza stampa di fine anno del sindaco Tripoli per fare il punto sulle azioni del 2025 e gli obiettivi 2026. Tra le novità: nuove aree verdi, mobilità, sicurezza, sport, PNRR e valorizzazione culturale. L’Amministrazione conferma bi - facebook.com facebook

Bongioanni, in Piemonte 41 nuove aree attrezzate per sosta camper. Contributi per 1,8 milioni di euro #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.