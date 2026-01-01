Notte tranquilla al Pronto Soccorso | poche ferite lievi e un episodio di violenza

Nella notte al Pronto Soccorso della Città Ospedaliera si sono registrati diversi accessi, prevalentemente per ferite lievi e un episodio di violenza. La maggior parte dei pazienti presentava condizioni non gravi, senza incidenti di particolare gravità o conseguenze importanti legate a esplosioni di botti o incidenti stradali. La situazione si mantiene sotto controllo e senza criticità rilevanti.

Nel corso della notte appena trascorsa, al Pronto soccorso della Città Ospedaliera si sono registrati numerosi accessi, in linea con il periodo, non riconducibili tuttavia a ferite gravi, a conseguenze rilevanti dell'esplosione di botti o a incidenti stradali di particolare gravità.

Capodanno, una notte “tranquilla” nel Lodigiano - L’invito, in molti comuni del territorio, era stato quello di non utilizzare botti, ma qualche esplosione si è sentita per le vie del capoluogo e degli atri centri a ridosso della mezzanotte, e ... ilcittadino.it

Pronto soccorso, gli interventi della notte di Capodanno - Il pronto soccorso ha preso in carico 42 pazienti dalle 20 alle 8 (22 tra mezzanotte e le 6). rainews.it

Notte di fine anno complessivamente tranquilla per quanto riguarda gli interventi legati ai festeggiamenti nelle postazioni del 118 di Manduria, Avetrana e Torricella, così come per il pronto... - facebook.com facebook

Capodanno senza emergenze: notte tranquilla per il 118, nessuna nascita tra Sanremo e Imperia x.com

