Notte di tensione all' ospedale di Polla | due pazienti in escandescenze arrivano i carabinieri
Nella notte, l’ospedale “Luigi Curto” di Polla è stato teatro di diverse tensioni nel reparto di pronto soccorso. Due pazienti hanno avuto atteggiamenti aggressivi, richiedendo l’intervento dei carabinieri. La situazione ha richiesto attenzione da parte del personale sanitario e delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Tensioni nella notte per il Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla con due pazienti, che in momenti diversi, hanno creato problemi per turbolenza. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. L'intervento Fondamentale anche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
