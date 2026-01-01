Notte di tensione all' ospedale di Polla | due pazienti in escandescenze arrivano i carabinieri

Nella notte, l’ospedale “Luigi Curto” di Polla è stato teatro di diverse tensioni nel reparto di pronto soccorso. Due pazienti hanno avuto atteggiamenti aggressivi, richiedendo l’intervento dei carabinieri. La situazione ha richiesto attenzione da parte del personale sanitario e delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Medico aggredito a Polla, la denuncia di Marino (Ugl Salute Salerno) e la proposta del consigliere Odierna - L'Ugl Salute provinciale chiede con fermezza che vengano adottati provvedimenti urgenti e concreti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari ... salernotoday.it

Medico aggredito al Pronto Soccorso di Polla nella notte di Natale: l’allarme della FP CGIL - Una notte di Natale che doveva trascorrere nel segno del servizio alla comunità si è trasformata nell’ennesimo scenario di violenza. infocilento.it

