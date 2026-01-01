Notte di interventi del 118 tra Valdarno e Arezzo
Nella notte tra Valdarno e Arezzo, il servizio di emergenza del 118 dell’ASL Toscana Sud Est è intervenuto in due situazioni diverse. Alle ore 23, a Ripa di Olmo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo. Questi interventi evidenziano l’attività costante del sistema di emergenza sanitaria nella zona, nel garantire assistenza tempestiva in situazioni di emergenza.
Notte impegnativa per il 118 dell’ASL Toscana Sud Est, intervenuto in due distinti episodi. Intorno alle 23, in località Ripa di Olmo, un incidente stradale ha coinvolto un’auto. Sul posto automedica, BLSD della Misericordia, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo. Alle 1.31, un 25enne si è autopresentato al Pronto Soccorso del Valdarno con ustioni. Dopo la valutazione, è stato trasferito in codice 2 a Pisa con l’elisoccorso Pegaso 3. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
