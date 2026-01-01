Notte di interventi del 118 tra Valdarno e Arezzo

Nella notte tra Valdarno e Arezzo, il servizio di emergenza del 118 dell’ASL Toscana Sud Est è intervenuto in due situazioni diverse. Alle ore 23, a Ripa di Olmo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo. Questi interventi evidenziano l’attività costante del sistema di emergenza sanitaria nella zona, nel garantire assistenza tempestiva in situazioni di emergenza.

