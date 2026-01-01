Notte di capodanno turbolenta ma non drammatica a Torino e provincia | tre feriti per i botti e tanti ubriachi trasportati in ospedale

La notte di Capodanno a Torino e provincia è stata caratterizzata da alcuni incidenti legati ai festeggiamenti, con tre persone ferite dai botti e diversi soggetti trovati in stato di ebbrezza trasportati in ospedale. Non si è trattato di eventi gravi, ma comunque segnali di una serata movimentata che ha richiesto attenzione e interventi di emergenza.

Quella di Capodanno, giovedì 1 gennaio 2026, è stata una notte movimentata ma non catastrofica a Torino e provincia. Le chiamate alla centrale operativa del 118 Azienda Zero, che per l'occasione è stata potenziata, sono state moltissime: intorno alle 5 di questa mattina le richieste, filtrate dal.

