Notte di Capodanno tra risse liti e ubriachi finiscono in ospedale anche ragazzini
A Monza e nella Brianza, la notte di Capodanno è segnata da episodi di risse, litigi e consumo eccessivo di alcol, con interventi di emergenza e alcuni trasporti in ospedale, inclusi ragazzini. Un inizio d’anno che ha richiesto l’intervento dei soccorritori di Areu, evidenziando le sfide legate alla gestione degli eccessi durante le festività.
Monza e la Brianza salutano l’arrivo del 2026 con risse, liti e tanti ubriachi. Per molti è stato necessario l’intervento dei soccorritori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e per qualcuno (anche ragazzini) il trasporto in ospedale. Ecco il bilancio della notte di Capodanno a Monza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notte di Capodanno tra risse, liti e ubriachi (finiscono in ospedale anche ragazzini); Risse, feriti, intossicazioni etiliche, piccoli incendi: solito capodanno di super lavoro per il 112.
