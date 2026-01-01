Notte di Capodanno tra risse liti e ubriachi finiscono in ospedale anche ragazzini

A Monza e nella Brianza, la notte di Capodanno è segnata da episodi di risse, litigi e consumo eccessivo di alcol, con interventi di emergenza e alcuni trasporti in ospedale, inclusi ragazzini. Un inizio d’anno che ha richiesto l’intervento dei soccorritori di Areu, evidenziando le sfide legate alla gestione degli eccessi durante le festività.

Monza e la Brianza salutano l’arrivo del 2026 con risse, liti e tanti ubriachi. Per molti è stato necessario l’intervento dei soccorritori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e per qualcuno (anche ragazzini) il trasporto in ospedale. Ecco il bilancio della notte di Capodanno a Monza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

