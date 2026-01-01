Notte di Capodanno segnata dai vandalismi a Seggiano di Pioltello

Nella notte di Capodanno a Seggiano di Pioltello si sono verificati atti di vandalismo, con alcuni minorenni che hanno incendiato mobili in piazza Garibaldi. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e contenere i danni. Un episodio che ha segnato la chiusura dell’anno e ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza e il rispetto delle norme in occasione delle festività.

La notte di San Silvestro un gruppo di ragazzi minorenni ha dato fuoco a mobili e masserizie accatastati in piazza Garibaldi scatenando un incendio che ha fatto accorrere i vigili del fuoco.

