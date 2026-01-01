Notte di Capodanno | 19enne perde tre dita con un botto decine di interventi per ubriachezza

Durante la notte di Capodanno 2026, numerosi interventi del 118 sono stati necessari a Genova e provincia. Tra i principali motivi, feriti causati da esplosioni di botti, episodi di ubriachezza e aggressioni, con decine di interventi in diverse fasce orarie. Tra gli incidenti più gravi, una giovane di 19 anni ha subito la perdita di tre dita a causa di un botto.

Decine di interventi del 118, nella notte del Capodanno 2026, per feriti con botti, ubriachezza e aggressioni sia a Genova sia in provincia, in tutte le fasce orarie.Ragazzo di 19 anni perde tre dita a causa di un bottoNel bilancio si conta comunque un solo ferito grave: un ragazzo di 19 anni che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Notte di Capodanno: 19enne perde tre dita con un botto, decine di interventi per ubriachezza Leggi anche: Perde tre dita per l’esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo Leggi anche: Capodanno, perde tre dita per i botti. Poi torna in strada e si ferisce di nuovo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Notte di Capodanno: 19enne perde tre dita con un botto, decine di interventi per ubriachezza; Botti nella notte di Capodanno, ferito un 19enne, perde tre dita; Petardo gli esplode in mano, 19enne perde tre dita per i botti; Botti nella notte di Capodanno, ferito un 19enne, perde tre dita. Capodanno, 19enne ferito da un petardo a Genova: perde tre dita e subisce intervento d'urgenza - Numerosi interventi dei soccorsi tra incendi e abusi di alcol, soprattutto tra minori ... telenord.it

Notte di Capodanno: 19enne perde tre dita con un botto, decine di interventi per ubriachezza - Nel bilancio si conta comunque un solo ferito grave: un ragazzo di 19 anni che, a causa di un botto sparato in piazza delle Erbe, nel centro storico, ha perso tre dita. genovatoday.it

Botti nella notte di Capodanno, ferito un 19enne, perde tre dita - Nei festeggiamenti per la notte di Capodanno un diciannovenne ha perso tre dita di una mano a causa dello scoppio di un petardo e ha dovuto essere sottoposto ad un intervento chirurgico nella notte ... virgilio.it

Attacchi di droni anche nella notte di Capodanno tra russi e ucraini. Secondo media di Mosca, un drone di Kiev ha colpito un hotel a Kherson uccidendo almeno 24 persone - facebook.com facebook

Capodanno a Torino: notte pop all’Inalpi Arena e concerto sold-out al Regio per il 1° gennaio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.