Notte di botti e fuochi d' artificio | terrazzo e legnaia in fiamme

Nella notte di Capodanno, la provincia ha registrato oltre venti interventi dei vigili del fuoco tra mezzanotte e le prime ore del 2026. La maggior parte delle chiamate riguardavano incendi causati dall’uso indiscriminato di giochi pirotecnici e fuochi d’artificio, che hanno interessato terrazzi e legnaie. Un inizio d’anno che ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze di pronto intervento per limitarne i danni.

