Notizie e formazioni delle squadre della Premier League

In questa sezione troverai aggiornamenti e approfondimenti sulle squadre della Premier League. Qui puoi consultare notizie, risultati e formazioni, mantenendoti informato sulle principali vicende del campionato inglese. Un punto di riferimento per gli appassionati di calcio che desiderano seguire l’andamento delle squadre e le ultime novità in modo chiaro e affidabile.

Il Liverpool punta alla quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni quando il Leeds visiterà Anfield in Premier League giovedì. Le due squadre hanno condiviso un classico a Elland Road il 6 dicembre, quando il Leeds ha segnato il pareggio al 96? in un pareggio per 3–3. I Whites sono imbattuti da cinque partite, ma senza vittorie in trasferta in sei, anche se hanno pareggiato le ultime due in trasferta a Sunderland e Brentford.

