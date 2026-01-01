Nordcorea Kim ai suoi soldati che combattono con la Russia | Eroi in terra straniera

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha rivolto un messaggio di Capodanno in cui ha elogiato le truppe nordcoreane impegnate all’estero, sottolineando il ruolo di simbolo dell’alleanza con la Russia. Le dichiarazioni evidenziano la vicinanza tra i due paesi e il supporto reciproco in ambiti militari e politici. Questa comunicazione si inserisce nel quadro delle recenti dinamiche geopolitiche e delle relazioni internazionali.

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha elogiato le sue truppe che combattono all'estero, definendole il simbolo dell'alleanza invincibile con la Russia, in un messaggio di Capodanno, secondo quanto riportato dai media statali. Secondo le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, Pyongyang ha inviato migliaia di soldati a sostegno dell'invasione russa dell'Ucraina.

Kim Jong-un piange le morti dei soldati nordcoreani in Ucraina - Al Gran Teatro di Pyongyang Est sono state trasmesse immagini che rendono omaggio a soldati nordcoreani che sarebbero morti durante la guerra in Ucraina. notizie.tiscali.it

Nord Corea anche a Natale continuano le minacce al mondo libero… - Generale Giuseppe Morabito membro del Direttorio della NATO Defence College – Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ... resegoneonline.it

