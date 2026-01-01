Non solo Crans-Montana | dalla festa alla tragedia i precedenti più drammatici

Nel corso degli anni, diversi locali della vita notturna italiana e internazionale sono stati teatro di eventi tragici, passando dalla gioia alla tragedia in pochi istanti. Dalla festa alla calca, episodi di panico e incidenti hanno lasciato un segno profondo, ricordandoci l’importanza della sicurezza. Questi eventi rappresentano momenti drammatici che hanno segnato la storia delle celebrazioni e della movida, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e prevenzione.

Panico improvviso, fumo, fuoco e calca, l'inferno che irrompe nel pieno del divertimento. Nel corso degli anni, numerosi locali della movida si sono trasformati in trappole mortali, segnando per sempre intere generazioni di giovani. Dalla Scandinavia al Sud-est asiatico, passando per l'Europa e le Americhe, gli elementi si ripetono: uscite insufficienti, carenze nei sistemi di sicurezza, eventi pirotecnici o impianti elettrici difettosi. La tragedia di Crans-Montana si inserisce così in una lunga e dolorosa sequenza di precedenti. Göteborg, 1998: 63 giovani morti in una discoteca senza vie di fuga.

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Crans-Montana, la notte di Capodanno trasformata in tragedia - La Svizzera si è svegliata sotto shock il 1° gennaio 2026 dopo la tragedia che ha colpito Crans- mam-e.it

Alcuni connazionali testimoniano la presenza di numerosi italiani nel locale Constellation al momento dell'esplosione a Crans-Montana - facebook.com facebook

Crans-Montana: le immagini dei giovani in fuga dal locale in fiamme x.com

