non si salva affilando le spade papa leone il duro monito di capodanno

Papa Leone XIV, nella prima messa del 2026 celebrata nella Basilica Vaticana, ha sottolineato che il mondo non si può salvare con la violenza o l’odio. In occasione della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e della Giornata Mondiale della Pace, ha richiamato l’importanza di promuovere dialogo e comprensione come strumenti fondamentali per costruire una pace duratura.

« Il mondo non si salva affilando le spade, giudicando, opprimendo o eliminando i fratelli ». È uno dei passaggi centrali dell’omelia pronunciata da Papa Leone XIV nella prima messa del 2026, celebrata nella Basilica Vaticana in occasione della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e della 59ª Giornata Mondiale della Pace, dedicata al tema “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”. Un messaggio netto, che indica una direzione alternativa alla logica della forza: « Sforzandosi instancabilmente di comprendere, perdonare, liberare e accogliere tutti, senza calcoli e senza paura ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

