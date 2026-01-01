Non si negozia con quelle m Quando Milei stroncò i sinistroidi

Il suo "afuera" è diventato famoso in tutto il mondo, emblema di una comunicazione piuttosto muscolare. Non sorprende, dunque, la viralità in rete degli interventi di Javier Milei. Tanti, tantissimi gli obiettivi finiti nel mirino del presidente argentino, ma un'unica grande costante: la sinistra. Tra i reel che circolano in rete c'è un'intervista rilasciata da Milei a un noto programma argentino. Un intervento, quello del leader di Buenos Aires, che ben riassume le sue posizioni: "Al sinistroide di merda non puoi concedergli nemmeno un millimetro". Non manca il turpiloquio, ma fa parte del personaggio: "Perché dico così? Perché sono una merda e se la pensi in un altro modo fanno di tutto per annichilirti.

