Non aveva la laurea ma faceva il dentista sequestrato un finto studio allestito in un' abitazione

Un uomo di 59 anni, senza laurea, esercitava la professione di dentista in uno studio allestito in un’abitazione. I carabinieri di Villafrati e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno scoperto la situazione durante controlli di routine, denunciando l’odontotecnico per esercizio abusivo della professione. L’indagine evidenzia l’importanza di verificare la regolarità delle qualifiche professionali nel settore sanitario.

