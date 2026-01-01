Non aspettiamo più il Capodanno per esaurirci con i buoni propositi

L’idea di aspettare il nuovo anno per avviare cambiamenti ormai sembra superata. Secondo l’Atlantic, l’attenzione alle buone intenzioni si distribuisce lungo tutto l’arco dell’anno, rendendo obsolete le tradizionali promesse di gennaio. In un contesto in cui il desiderio di migliorarsi non si limita a un momento specifico, è importante considerare un approccio continuo e consapevole al cambiamento personale.

Anno nuovo, vita nuova. O forse sarebbe più corretto “giorno nuovo, vita nuova”. Lo racconta l’Atlantic, che spiega come l’ossessione per i buoni propositi legati al nuovo anno sia diventata quasi obsoleta: le buone intenzioni tornano ciclicamente durante l’intero anno, e non si concentrano più solo nell’arco dei primi mesi. Oggi avere propositi per l’anno nuovo può sembrare quasi anacronistico, con influencer che promuovono uno stile di vita più sano durante tutto l’anno: in primavera ci sono le corse per il “glow up” – un miglioramento estetico e professionale ispirato da vision board e lunghe liste di obiettivi, spesso irrealizzabili – e lo stesso accade d’estate. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

