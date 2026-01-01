No Other Choice intervista a Lee Byung-hun | Park Chan-wook ha un carisma che conquista

In questa intervista, Lee Byung-hun e Son Ye-jin condividono le loro esperienze sul set di Park Chan-wook, un regista noto per il suo carisma e la sua passione. Attraverso le parole degli attori, si approfondisce il modo in cui le passioni del regista rivelano aspetti della sua personalità, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso sul lavoro in cinema.

L'attore e Son Ye-jin ci raccontano com'è stare sul set del regista. E come dalle sue passioni si possa capire molto di una persona. In sala dal primo gennaio. Oggi lo conoscono in tutto il mondo grazie al ruolo del Front Man nella serie Netflix Squid Game, ma Lee Byung-hun è da 25 anni uno degli attori di maggior successo in Corea del Sud. A trasformarlo in una star è stato proprio Park Chan-wook con il film Joint Security Area (2000). Questa coppia strepitosa si è ritrovata sul set di No Other Choice - Non c'è altra scelta, in sala il primo gennaio dopo il concorso a Venezia 2025. Adattamento del romanzo The Ax di Donald E. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

