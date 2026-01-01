No con il codice di Salvini gli incidenti non sono diminuiti Ecco le strade più pericolose di Roma

Le strade di Roma restano tra le più pericolose d’Italia, nonostante le recenti modifiche al codice della strada introdotte dal ministro Salvini. I dati sugli incidenti evidenziano come, ad oggi, la sicurezza stradale in città non sia migliorata significativamente, mantenendo alta la preoccupazione tra cittadini e autorità. Analizziamo quali sono le zone più a rischio e le possibili cause di questa situazione.

Sulle strade di Roma si continua a morire. L'effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada voluto dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, non ha portato i frutti sperati. Stando ai dati forniti dalla polizia locale di Roma Capitale, nel 2024 – a fine anno – ci furono 125. 🔗 Leggi su Romatoday.it

