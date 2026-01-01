Nicola Pigini e Dj Elion grandi protagonisti del capodanno anconetano - VIDEO
Il Capodanno anconetano del 2025 ha visto protagonisti Nicola Pigini e Dj Elion, protagonisti di un evento che ha arricchito la tradizionale serata in piazza Cavour. Oltre al concerto di Francesca Michielin, le performance di questi artisti hanno contribuito a creare un’atmosfera speciale, offrendo un’occasione di festa e condivisione per la comunità locale.
ANCONA - Il 31 dicembre 2025 in piazza Cavour non è stata solamente la serata del concerto di Francesca Michielin.“Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale”A esibirsi sono stati anche due deejay, Elion e Nicola Pigini. Al primo è toccato aprire la serata con il suo stile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ancona che blinda. Piazza Cavour fortino per la Michielin: divieti e multe in agguato - Limitazioni alla viabilità nell’anello attorno al grande evento, misure rafforzate e senza precedenti, ordinanze anti botti e spray. msn.com
