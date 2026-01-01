Neymar Santos non è finita! Il brasiliano rinnova il contratto con i bianconeri in scadenza a giugno 2026 | l’annuncio del club e i dettagli sul rinnovo

Neymar Santos rinnova il suo contratto con il Santos, confermando il suo impegno con il club paulista. Il nuovo accordo, in scadenza nel giugno 2026, testimonia la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. L'annuncio ufficiale del club dettaglia i termini del prolungamento, sottolineando la continuità di Neymar nel progetto sportivo del Santos.

Neymar Santos, non è finita! Il talento brasiliano rinnova con il club paulista: arriva il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2026 Prosegue il matrimonio tra Neymar e il Santos. Il club paulista ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto del fuoriclasse brasiliano, confermando la volontà reciproca di continuare il percorso iniziato con il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Santos, altro infortunio per Neymar: lesione al menisco e stagione finita - Non c’è pace per Neymar, che ha riportato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro: stagione finita per la stella del Santos Altra tegola per Neymar. gianlucadimarzio.com

Neymar, calvario infinito: nuovo infortunio al ginocchio, stagione finita con il Santos e Mondiali a rischio - Il fuoriclasse brasiliano ha riportato un nuovo infortunio al ginocchio sinistro che lo costringerà a saltare le ultime tre decisive sfide del Santos e mette a rischio anche il sogno Mondiali 2026. calciomercato.com

Santos disperato, stagione finita per Neymar: retrocessione e addio Mondiale? - L’astro brasiliano deve fare i conti con un nuovo problema fisico: un infortunio al menisco del ginocchio sinistro che con ogni probabilità lo terrà fuori fino ... tuttomercatoweb.com

