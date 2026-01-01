New York Mamdani giura come sindaco | Onore e privilegio della vita

Zohran Mamdani ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York, assumendo ufficialmente la guida della città. In occasione della cerimonia, ha sottolineato come questa carica rappresenti un grande onore e un privilegio di cui è consapevole. La nomina segna un nuovo capitolo per la città, con l’obiettivo di affrontare le sfide locali con impegno e responsabilità.

(LaPresse) – Zohran Mamdani ha prestato giuramento come 112esimo sindaco di New York. "Questo è veramente l'onore e il privilegio di una vita", ha dichiarato. Mamdani, immigrato di 34 anni di origini indiane e ugandesi, fa la storia come primo sindaco musulmano della città, primo sindaco dell'Asia meridionale e il più giovane sindaco a ricoprire l'incarico di alto profilo in più di un secolo.

New York: il 1° gennaio giura Mamdani, in migliaia attesi al block party del sindaco - Alle feste di isolato tipiche di New York, al quale sono attese 40mila persone, oltre ad una lunga serie di artisti e celebrity della sinistra americana ... ilsole24ore.com

New York ha un nuovo sindaco: Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro - L'articolo New York ha un nuovo sindaco: Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro proviene da CultWeb. msn.com

Il Sole 24 ORE. . Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/new-york-1-gennaio-giura-mamdani-migliaia-attesi-block-party-sindaco-AIPW0aerefresh_ce&nof - facebook.com facebook

