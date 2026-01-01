New York ha un nuovo sindaco | Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro

Zohran Mamdani è stato ufficialmente inaugurato come nuovo sindaco di New York City. Il giuramento si è svolto in una cerimonia privata nell’antica stazione della metropolitana di City Hall, un edificio storico in stile beaux arts. Mamdani ha prestato giuramento sul Corano, segnando un momento significativo per la città. Questa nomina rappresenta un passo importante nel panorama politico di New York.

Zohran Mamdani è ufficialmente il nuovo sindaco di New York City. Il giuramento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in una cerimonia privata allestita nell’antica stazione della metropolitana di City Hall, un gioiello in stile beaux arts oggi in disuso. A soli 34 anni, Mamdani diventa uno dei sindaci più giovani nella storia della città e il primo a giurare sul Corano, il libro sacro dell’Islam. La scelta della location non è casuale. L’ex stazione di City Hall, inaugurata nel 1904 come una delle 28 stazioni originali della metropolitana newyorkese, rappresenta secondo Mamdani l’ambizione della città di costruire grandi opere al servizio dei lavoratori. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - New York ha un nuovo sindaco: Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro Leggi anche: Il matrimonio (e la storia d’amore autentica) del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani e Rama Duwaji: «Siamo andati a sposarci in metro all’ora di punta» Leggi anche: Zohran Mamdani fa la Storia: New York ha un nuovo sindaco socialista, musulmano e giovane La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York nella ex fermata della metro.; Musk contro Mamdani per la scelta del nuovo capo pompieri: «Moriranno persone»; Mamdami ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York; New York, scontro woke tra Musk e Mamdani sulla nuova capa dei vigili del fuoco. “Moriranno persone”. Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York nella ex fermata della metro. - Il giovane emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento per un mandato di quattro anni che lo ve ... msn.com

Usa: Mamdani ha prestato giuramento, è il nuovo sindaco New York - Il democratico, 34 anni, lo ha pronunciato poco dopo la mezzanotte in una stazione della metropolitana dismessa sotto il municipio ... gazzettadelsud.it

Mamdami ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York - Zohran Mamdani, il giovane emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento stamattina per assumere la carica di sindaco di New York per un mandato di quat ... msn.com

MOMENTO STORICO: Zohran Mamdani presta giuramento come sindaco di New York City a mezzanotte | DW...

