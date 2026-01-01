Neve e ghiaccio Forlì si organizza | pronto il piano per l’inverno tra mezzi prevenzione e collaborazione

Il Comune di Forlì ha approvato il Piano neve e ghiaccio 2025/2026, un documento che stabilisce le misure e le risorse disponibili per la gestione delle emergenze legate alle condizioni invernali. Il piano definisce interventi, mezzi e collaborazioni necessarie per garantire sicurezza e ordine durante le nevicate e i fenomeni di ghiaccio sul territorio comunale.

