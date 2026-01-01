Netflix ha avuto qualche problema nella notte di Capodanno per il finale di Stranger Things | cosa è successo

Durante la notte di Capodanno, Netflix ha riscontrato alcuni problemi tecnici che hanno interessato la riproduzione dei contenuti, in particolare il finale di Stranger Things. La piattaforma ha temporaneamente subito interruzioni, causando disagi agli utenti. Attualmente, si sta lavorando per risolvere la situazione e ripristinare il servizio normale.

Nel cuore della notte di Capodanno, la piattaforma di Netflix ha registrato alcuni problemi nella riproduzione dei contenuti. Il picco del breve disservizio è stato segnalato proprio nei minuti in cui in Italia veniva resa disponibile la puntata conclusiva della serie Stranger Things.

