Nella notte di Capodanno scoppia un incendio nel parcheggio

Nella notte di Capodanno, nel parcheggio di Muggiò, si è verificato un incendio che ha interessato alcune vetture. L’evento si è verificato il 1° gennaio e ha richiesto l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza. Attualmente, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre i residenti sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Auto incendiate nel parcheggio. È successo stanotte, 1 gennaio, a Muggiò. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato prontamente il rogo evitando ulteriori danni a cose e persone. Nel corso di questa lunga notte sono stati 25 gli interventi che ha visto.

