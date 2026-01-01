Nel locale di Crans-Montana c’erano normalmente 400 persone Qui tanti turisti italiani e francesi | il racconto di un residente della zona
Un residente di un’area vicino a Crans-Montana descrive una notte tragica, in cui un incendio in un bar durante i festeggiamenti di Capodanno ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Il locale, solitamente frequentato da circa 400 persone, era affollato da turisti italiani e francesi. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell’incendio, mentre la comunità si stringe intorno alle famiglie colpite.
Un residente di un paese vicino a Crans – Montana, dove nella notte sono morte almeno 40 persone e 100 sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato in un bar dove erano in corso i festeggiamenti di Capodanno, racconta che il locale aveva normalmente una capienza di 400 clienti e di aver sentito parecchie sirene. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
