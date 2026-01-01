Nel locale di Crans-Montana c’erano normalmente 400 persone Qui tanti turisti italiani e francesi | il racconto di un residente della zona

Un residente di un’area vicino a Crans-Montana descrive una notte tragica, in cui un incendio in un bar durante i festeggiamenti di Capodanno ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Il locale, solitamente frequentato da circa 400 persone, era affollato da turisti italiani e francesi. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell’incendio, mentre la comunità si stringe intorno alle famiglie colpite.

Le Constellation di Crans-Montana, il locale vip andato a fuoco la notte di Capodanno - Montana, il locale vip andato a fuoco la notte di Capodanno ... tg24.sky.it

Incendio in un locale a Crans Montana durante il veglione di Capodanno, bilancio di almeno 40 morti e 100 feriti - Nella località sciistica svizzera erano presenti molti turisti stranieri, la Farnesina non esclude che ci siano italiani coinvolti. rtl.it

VIDEO | Esplosione a Crans-Montana, polizia e pompieri sul luogo dell'accaduto. Il locale "Constellation" devastato, ancora provvisorio il bilancio delle vittime #ANSA x.com

Esplosione in Svizzera, la testimone: "Una carneficina, i ragazzi uscivano dal locale a Crans-Montana insanguinati". La testimonianza di una deputata svizzera che è nella località sciistica #ANSA - facebook.com facebook

