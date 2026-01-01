Nel 2026, le sorti del Partito Democratico e di Elly Schlein saranno decisive per il futuro politico italiano. A tre anni dalla svolta del 26 febbraio 2023, si avvicina il momento di valutare le scelte e le strategie di un partito che si trova al centro di un percorso complesso. Mentre il centrodestra, guidato da Giorgia Meloni, si concentra sui propri obiettivi, il Pd si prepara a una sfida cruciale, tra passato e futuro.

A spasso con Elly Schlein, tre anni dopo. Già, sembra ieri quel «non ci hanno visto arrivare», era il 26 febbraio 2023: tre anni, per quel partito abbastanza isterico, è quasi un record, più di Enrico Letta, di Nicola Zingaretti (vabbè, qui si vince facile) ma anche di Walter Veltroni, di Dario Franceschini, a poca distanza da Pier Luigi Bersani e non lontano da Matteo Renzi. Elly Schlein batterà tutti, per durata, perché nessuno ha in mente di sostituirla, una condizione che i suoi predecessori non hanno avuto. Il 2026 per lei sarà l’anno in cui incarnare, anche fisicamente, l’alternativa a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Nel 2026 Schlein e il Pd si giocano tutto (e Meloni festeggia)

Leggi anche: Playoff Mondiale 2026, l’Italia e le altre nazionali che si giocano il tutto per tutto: ecco le possibili avversarie degli Azzurri e la divisione in fasce

Leggi anche: Pd, Schlein duella da sola con Meloni e si blinda per il 2027

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A spasso con Elly | Nel 2026 Schlein e il Pd si giocano tutto (e Meloni festeggia).

Schlein: «Manfredi dice che non siamo pronti? Con lui abbiamo già battuto la destra» - In realtà, Elly Schlein approfitta del clima festivo per togliersi più di un sassolino dalle scarpe. ilmattino.it