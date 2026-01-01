Nei Paesi Bassi comprare botti e fuochi d' artificio sarà illegale ma l' ultima notte è stata un incubo

Nei Paesi Bassi, l'acquisto di botti e fuochi d'artificio per uso privato diventerà illegale a partire dal 1° gennaio 2026, dopo l'approvazione di una nuova legge da parte di Parlamento e Senato. La decisione mira a ridurre i rischi e i disagi legati ai fuochi d'artificio durante la notte di Capodanno. La recente notte di festeggiamenti ha comunque suscitato preoccupazioni e discussioni sul tema.

Quella appena trascorsa nei Paesi Bassi potrebbe essere stata l'ultima notte coi botti. Ad aprile sia la Camera dei rappresentanti che il Senato hanno approvato una nuova legge che vieta la vendita di fuochi d'artificio destinati ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2026.

