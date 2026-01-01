NdC | Da FI modestia politica raggelante noiosa e insignificante

Le dichiarazioni di alcuni esponenti di Forza Italia in occasione di fine anno sono state giudicate poco significative e prive di sostanza. La loro comunicazione si è dimostrata insipida e poco incisiva, riflettendo una comunicazione politica che appare distante dai temi concreti dei cittadini. In un contesto di crescente attenzione alle questioni reali, tali interventi si sono rivelati semplicemente marginali e poco rilevanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Le sciocchezze di fine anno di qualche modesto esponente politico di Forza Italia sono raggelanti e non meritano attenzione. Diceva Andreotti, rifacendosi al gergo dell'ippica, che rispetto a certe uscite noiose e insignificanti si addice un'espressione del trotto: rottura prolungata", lo scrive in una nota il coordinamento regionale di Noi di Centro.

Ho contemplato dalla luna, o quasi, il modesto pianeta che contiene filosofia, teologia, politica, pornografia, letteratura, scienze, palesi o arcane. Dentro c’è anche l’uomo, ed io tra questi. E tutto è molto strano. Tra poche ore sarà notte e l’anno finirà tra esplosi - facebook.com facebook

Siamo passati dall’Ora di Barga all’Oro di Borghi: il segno della decandenza della politica italiana che dopo un percorso tortuoso in Commissione bilancio partorisce una manovra prudente, modesta, senza ambizione, senza visione, senza misure per la cresci x.com

