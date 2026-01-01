NdC | Da FI modestia politica raggelante noiosa e insignificante

Da anteprima24.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di alcuni esponenti di Forza Italia in occasione di fine anno sono state giudicate poco significative e prive di sostanza. La loro comunicazione si è dimostrata insipida e poco incisiva, riflettendo una comunicazione politica che appare distante dai temi concreti dei cittadini. In un contesto di crescente attenzione alle questioni reali, tali interventi si sono rivelati semplicemente marginali e poco rilevanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Le sciocchezze di fine anno di qualche modesto esponente politico di Forza Italia sono raggelanti e non meritano attenzione. Diceva Andreotti, rifacendosi al gergo dell’ippica, che rispetto a certe uscite noiose e insignificanti si addice un’espressione del trotto: rottura prolungata”, lo scrive in una nota il coordinamento regionale di Noi di Centro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ndc da fi modestia politica raggelante noiosa e insignificante

© Anteprima24.it - NdC: “Da FI modestia politica raggelante, noiosa e insignificante”

Leggi anche: Incontro tra il leader NdC Mastella e il consigliere metropolitano Marrazzo: “E’ una risorsa preziosa della nostra area politica”

Leggi anche: Bicchielli (FI): “Recuperiamo chi si è allontanato dalla politica”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

NdC: ” Da FI modestia politica raggelante, noiosa e insignificante”; Nino Lombardi: La nomina di Serluca nella Giunta regionale rafforza la rappresentanza delle aree interne; Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): “Evitare strumentalizzazioni: scelte provengono dal Governo”; Polizia sequestra oltre 200 kg di artifizi pirotecnici illegali.

ndc fi modestia politicaNdC: ” Da FI modestia politica raggelante, noiosa e insignificante” - “Le sciocchezze di fine anno di qualche modesto esponente politico di Forza Italia sono raggelanti e non meritano attenzione. tvsette.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.