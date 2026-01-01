NBA i risultati della notte 1° gennaio | Thunder Spurs e Nuggets vincono di slancio a Capodanno

Nella notte di Capodanno, la NBA ha visto disputarsi nove partite tra il 2025 e il 2026. Tra i risultati più significativi, Thunder, Spurs e Nuggets hanno ottenuto vittorie convincenti, contribuendo a un inizio di anno sportivo ricco di emozioni e spettacolo. Ecco un riepilogo dei principali esiti della notte di giochi.

Ricchissima notte di Capodanno per la NBA, con ben nove incontri disputati a cavallo tra il 2025 e il 2026. Vittorie per le prime tre della classe a Ovest: gli Oklahoma City Thunder hanno travolto i Portland Trail Blazers con un perentorio 124-95, i San Antonio Spurs si sono prodigati in una rimonta da nove punti nell’ultimo quarto e hanno regolato i New York Knicks per 134-132, i Denver Nuggets sono tornati al successo dopo due ko di fila, imponendosi sul campo dei Toronto Raptors per 106-103. A trascinare i Thunder sono stati i 30 punti di Gilgeous-Alexander Shai; gli Spurs ringraziano le giocate di Julian Champagnie (36), Victor Wembanyama (31) e De’Aron Fox (26) contro la formazione guidata da Jalen Brunson (29); i Nuggets sono stati presi per mano da Peyton Watson (24) e Jamal Murray (21) contro la compagine canadese di Brandon Ingram (30) e Immanuel Quickley (22). 🔗 Leggi su Oasport.it

