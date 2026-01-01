Nave Ocean Viking salva 33 migranti a Capodanno ma altri sono stati respinti illegalmente in Tunisia

A Capodanno, la nave Ocean Viking ha salvato 33 migranti nel Mediterraneo, mentre altri sono stati respinti illegalmente in Tunisia. L'inizio dell'anno porta con sé notizie preoccupanti sulla pericolosa rotta migratoria, con almeno 14 persone ancora disperse in mare. Questi eventi evidenziano le sfide e le criticità legate alle operazioni di soccorso e alle politiche di gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo.

Migranti, Ocean Viking salva “la nave dei ragazzini”. A bordo quasi tutti minori - Quarantotto ragazzini tutti a bordo di un canotto sgonfio, seduti stretti sui tubolari e con i piedi in acqua. repubblica.it

Ocean Viking salva 47 persone, la denuncia: «Spari contro la nostra nave dalla Guardia costiera libica» - «Oggi la Ocean Viking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. corriere.it

Una nave di morte sta attraversando il Mediterraneo, per portare doni di morte ai bambini in Palestina. Fermatela! BlocktheBoat! #oceangladiator #heraklion #NoHarbourForGenocide - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.