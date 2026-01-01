Natasha Stefanenko e il matrimonio bis in Brasile 30 anni d’amore con Luca Sabbioni La giornata più bella della nostra vita

Il 23 dicembre 1995, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono uniti in matrimonio a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Dopo oltre 30 anni di vita condivisa, hanno celebrato un secondo matrimonio in Brasile, rinnovando il loro legame. Questa storia di lunga durata rappresenta un esempio di stabilità e dedizione, mantenendo vivo il loro amore nel tempo.

Fermo, 1 gennaio 2026 – Il 23 dicembre 1995 Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni avevano celebrato il matrimonio civile nel comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, dove risiedono ancora oggi. Adesso, lunedì scorso, dopo trent’anni, la coppia ha detto di nuovo “sì”. Questa volta con la cerimonia religiosa. In Brasile. La russa che ha scelto le Marche, dove ha deciso di fermarsi e costruire la sua famiglia, ha condiviso gli scatti delle nozze bis sulle sue pagine Facebook e Instagram. Il Brasile, le nozze, la figlia Sasha (vista in tv a Pechino Express). L’attrice, presentatrice e scrittrice (“Ritorno nella città senza nome” - Mondadori e “Dalle Marche con amore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

