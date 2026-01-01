Napoli vs Cremonese 0-2 | Analisi Tecniche e PRM precedenti

Analisi della partita Napoli-Cremonese 0-2, disputata nella diciassettesima giornata di Serie A, con particolare attenzione alle azioni salienti, come conclusioni pericolose dall’interno e nei pressi dell’area di rigore. Verranno inoltre esaminati i precedenti tecnici e le statistiche di P.R.M., offrendo un quadro dettagliato e obiettivo dell’incontro.

Rivisitiamo tecnicamente Cremonese-Napoli, 0-2, Serie A, Diciassettesima Giornata. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 6-0; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 2-0; Secondo Tempo, 4-0. Percentuali Realizzative Totali:. 33,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 100,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (1-0). 13?, Hojlund (Gol, 0-1). 44? Hojlund (Gol, 0-2). Azzurri dominanti. Secondo Tempo (1-0) 50?, Hojlund. 60?, Rrhamani. 73? McTominay. 73? Hojlund.

