Napoli un giovane romano perde tre dita con un petardo | esce dall’ospedale e si ferisce a un occhio

Un giovane romano di 24 anni si è recato all’ospedale Pellegrini di Napoli dopo aver subito gravi ferite da petardo, perdendo tre dita. È stato medicato e dimesso. Nei giorni successivi, lo stesso giovane si è nuovamente ferito a un occhio, portando il totale dei feriti registrati a Napoli a 57. La vicenda evidenzia i rischi legati all’uso di petardi durante le festività.

Napoli, 1° gennaio 2025 – E’ finito due volte all’ospedale un ventiquattrenne romano a Napoli: il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all’ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente medicato: tornato in strada, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio. (Fonte: Adnkronos) . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

