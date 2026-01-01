Napoli un anno sul tetto d’Italia | il bilancio di un 2025 storico
Il 2025 si conclude come uno degli anni più rilevanti nella storia del Napoli. Questo bilancio riflette i traguardi raggiunti e le sfide affrontate dalla squadra nel corso dell’anno, segnando un periodo di grande importanza per la città e i suoi tifosi. In questo articolo si analizzano gli eventi principali e le cifre che testimoniano il successo di questa stagione storica.
Tempo di lettura: 3 minuti Il 2025 va in archivio come uno degli anni più importanti e significativi della storia recente del Napoli. Un anno che ha consegnato alla città e ai tifosi uno Scudetto memorabile, il secondo in quattro stagioni, e una Supercoppa italiana conquistata in Arabia, suggellando un ciclo vincente che non può più essere definito episodico. Il tricolore cucito sul petto è stato il punto più alto di una stagione lunga, complessa, segnata da difficoltà, infortuni e scelte coraggiose. Ma anche dalla capacità del gruppo di restare compatto, di adattarsi, di reinventarsi quando necessario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
