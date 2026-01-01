Napoli un 2025 memorabile | il meglio dell' anno di scudetto e Supercoppa
Nel 2025, Napoli ha vissuto un anno significativo, caratterizzato da importanti successi sportivi e traguardi storici. La stagione ha portato a casa due trofei, consolidando la posizione della squadra nel panorama nazionale. Con l’arrivo del nuovo anno, si apre un nuovo capitolo per il club e i suoi tifosi, pronti a affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo.
Napoli, 1 gennaio 2026 - L'anno nuovo è cominciato e, a livello sportivo, domenica a ora di pranzo metterà subito di fronte la mai banale trasferta in casa della Lazio, ma quello alle spalle per il Napoli è stato a dir poco memorabile e, soprattutto, con due trofei a referto. Le migliori partite del Napoli del 2025. Il primo raggiunto in ordine cronologico, a sua volta propedeutico per il secondo appena portato a casa, è indubbiamente lo scudetto, il quarto complessivo del club partenopeo, nonché il secondo della gestione di Aurelio De Laurentiis, che a livello di titoli ha visto il suo bottino arrivare a metà di quello totale di una società che quest'anno spegnerà le fatidiche prime 100 candeline. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
