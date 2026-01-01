Napoli perde tre dita per un petardo e quando esce dall’ospedale ne esplode un altro | ferito all’occhio

Un giovane romano di 24 anni, ferito due volte durante i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, ha subito gravi conseguenze a causa dei petardi. Dopo aver perso tre dita in un incidente, si è recato nuovamente in ospedale a causa di un altro esplosivo che gli ha provocato un grave trauma oculare. Questi eventi evidenziano i rischi associati all’uso di petardi e l’importanza di adottare comportamenti sicuri durante le festività.

(Adnkronos) – Ventiquattrenne romano finisce due volte all’ospedale a Napoli per i botti di Capodanno. Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all’ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso.   Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

