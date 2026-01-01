Napoli perde 3 dita per un petardo | 24enne di Roma esce dall’ospedale e ne esplode un altro | ferito anche al volto e all’occhio

Da teleclubitalia.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 24 anni di Roma è rimasto gravemente ferito a Napoli dopo due incidenti con petardi, perdendo tre dita e riportando ferite al volto e all’occhio. L’episodio evidenzia i rischi associati all’uso di fuochi pirotecnici e la pericolosità delle esplosioni improvvise. È importante ricordare l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire incidenti simili.

Grave episodio legato all’uso di botti e petardi a Napoli, dove un 24enne originario di Roma è rimasto ferito due volte nel giro di poche ore a causa dell’esplosione di fuochi pirotecnici. Il giovane si è presentato inizialmente all’ospedale Pellegrini, dopo aver perso tre dita di una mano in seguito all’esplosione di un petardo. Soccorso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli perde 3 dita per un petardo 24enne di roma esce dall8217ospedale e ne esplode un altro ferito anche al volto e all8217occhio

© Teleclubitalia.it - Napoli, perde 3 dita per un petardo: 24enne di Roma esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio

Leggi anche: Perde tre dita per un petardo, esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio

Leggi anche: Follia di Capodanno: perde tre dita per un petardo, ma torna subito a "sparare" e resta ferito al volto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perde tre dita per un petardo, 24enne romano torna a sparare e nell'esplosione si ferisce ad un occhio; Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei pompieri; Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora; Notte di Capodanno: 19enne perde tre dita con un botto, decine di interventi per ubriachezza.

napoli perde 3 ditaCapodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora - Il bilancio nella notte di Capodanno a Napoli è di 57 feriti ma uno dei casi risulta particolarmente clamoroso. ilgazzettino.it

napoli perde 3 ditaPerde tre dita per un petardo, esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio - Protagonista un giovane di 24 anni, che nella notte è arrivato due volte all'ospedale Pellegrini di Napoli per ferite provocate dall'esplosione di petardi ... fanpage.it

napoli perde 3 ditaNapoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo - Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.