Napoli perde 3 dita per un petardo | 24enne di Roma esce dall’ospedale e ne esplode un altro | ferito anche al volto e all’occhio

Un giovane di 24 anni di Roma è rimasto gravemente ferito a Napoli dopo due incidenti con petardi, perdendo tre dita e riportando ferite al volto e all’occhio. L’episodio evidenzia i rischi associati all’uso di fuochi pirotecnici e la pericolosità delle esplosioni improvvise. È importante ricordare l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire incidenti simili.

Grave episodio legato all’uso di botti e petardi a Napoli, dove un 24enne originario di Roma è rimasto ferito due volte nel giro di poche ore a causa dell’esplosione di fuochi pirotecnici. Il giovane si è presentato inizialmente all’ospedale Pellegrini, dopo aver perso tre dita di una mano in seguito all’esplosione di un petardo. Soccorso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, perde 3 dita per un petardo: 24enne di Roma esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio Leggi anche: Perde tre dita per un petardo, esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio Leggi anche: Follia di Capodanno: perde tre dita per un petardo, ma torna subito a "sparare" e resta ferito al volto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Perde tre dita per un petardo, 24enne romano torna a sparare e nell'esplosione si ferisce ad un occhio; Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei pompieri; Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora; Notte di Capodanno: 19enne perde tre dita con un botto, decine di interventi per ubriachezza. Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora - Il bilancio nella notte di Capodanno a Napoli è di 57 feriti ma uno dei casi risulta particolarmente clamoroso. ilgazzettino.it

Perde tre dita per un petardo, esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio - Protagonista un giovane di 24 anni, che nella notte è arrivato due volte all'ospedale Pellegrini di Napoli per ferite provocate dall'esplosione di petardi ... fanpage.it

Napoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo - Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. tg24.sky.it

Napoli, 24enne romano perde tre dita per l'esplosione di un botto. Dopo le dimissioni si ferisce di nuovo Ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo. Viene soccorso all'ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnic - facebook.com facebook

Ennesimo infortunio in casa #Napoli: Conte perde Beukema! Il bollettino medico x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.