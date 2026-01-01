Napoli notte di Capodanno da incubo al PS 21 traumi gravi solo al Pellegrini

Durante la notte di Capodanno a Napoli, il pronto soccorso del Pellegrini ha assistito a un aumento di casi di traumi, con 21 infortuni alla mano, di cui 11 gravi e ricoveri. La maggior parte delle vittime sono giovani, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e prevenzione durante le festività.

Capodanno da incubo a Napoli: perde tre dita per un petardo, dopo le cure torna in strada e si ferisce all'occhio - Capodanno da incubo a Napoli per un 24enne di Roma, che si ferisce due volte in una notte. msn.com

Perde tre dita per i botti ma torna a sparare e nella stessa notte va in ospedale per l’occhio - Una notte di Capodanno che si è trasformata in un incubo per un giovane di 24 anni arrivato a Napoli da Roma per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. ilmediano.com

Napoli: 57 feriti nella notte di Capodanno, nessuno in gravi condizioni - facebook.com facebook

Grande notte al Maradona! Il Napoli ospita la Juventus domenica alle 20:45 in una sfida enorme di Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/1zFEOs #ForzaNapoli x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.