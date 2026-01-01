Napoli notte di Capodanno da incubo al PS 21 traumi gravi solo al Pellegrini
Durante la notte di Capodanno a Napoli, il pronto soccorso del Pellegrini ha assistito a un aumento di casi di traumi, con 21 infortuni alla mano, di cui 11 gravi e ricoveri. La maggior parte delle vittime sono giovani, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e prevenzione durante le festività.
Al Pellegrini si sono registrati 21 traumi alla mano di cui 11 ricoverati con lesioni importanti, tutti giovanissimi. Due ragazzi hanno anche perso gli occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
