Il Napoli sta valutando diverse opzioni per sostituire Kevin De Bruyne nel proprio centrocampo. Tra i nomi in circolazione, negli ultimi giorni si fa strada un profilo proveniente dalla Liga, che potrebbe rappresentare la scelta giusta per rafforzare la rosa. La società partenopea continua a monitorare attentamente il mercato, cercando la soluzione più adeguata alle proprie esigenze sportive e strategiche.

Il Napoli si muove con decisione sul mercato per assicurarsi il sostituto giusto di Kevin De Bruyne. I nomi sulla lista di Giovanni Manna sono diversi, ma negli ultimi giorni sta prendendo quota un profilo in particolare nelle idee del club partenopeo. Gli azzurri, infatti, starebbero intensificando i contatti per portare Jorge Carrascal in Italia. Napoli pronto ad una prima offerta. Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato e nelle ultime ore ha acceso i riflettori su Jorge Carrascal, centrocampista offensivo del Flamengo che piace anche a Olympique Marsiglia e Wolverhampton. Il club azzurro valuta il profilo del colombiano come possibile rinforzo per la prossima stagione e starebbe studiando una proposta concreta da presentare al club brasiliano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, nome a sorpresa per il centrocampo: il sostituto di De Bruyne arriva dalla Liga?

