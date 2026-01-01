Napoli Manna sfida la Lazio | il ds ha un nuovo obiettivo di mercato

Il Napoli si mantiene attento alle opportunità di mercato, con particolare attenzione alle esigenze della rosa. Oltre alle possibili acquisizioni a centrocampo, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando anche l’ingaggio di un nuovo difensore. La società azzurra monitora costantemente il mercato per rafforzare la squadra e affrontare al meglio la stagione in corso.

Il Napoli continua ad avere gli occhi ben aperti sul fronte mercato. Non solo al centrocampo, l’idea del ds Giovanni Manna sarebbe quella di portare in azzurro anche un nuovo difensore. Il direttore sportivo dei partenopei è attentato ad ogni dinamica. In lista ci sono diversi nomi, tra questi c’è anche un promettente difensore del calcio turco: Arseniy Batagov. Il classe 2002 ucraino è considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato turco e ha attirato l’interesse di diversi club europei. Nuovo nome per la difesa: Manna sfida la Lazio. Secondo quanto riportato dall’emittente turca HT Sport, il Napoli si sarebbe inserito con decisione nella corsa per Batagov. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

