Napoli Manna sfida la Lazio | il ds ha un nuovo obiettivo di mercato
Il Napoli si mantiene attento alle opportunità di mercato, con particolare attenzione alle esigenze della rosa. Oltre alle possibili acquisizioni a centrocampo, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando anche l’ingaggio di un nuovo difensore. La società azzurra monitora costantemente il mercato per rafforzare la squadra e affrontare al meglio la stagione in corso.
Il Napoli continua ad avere gli occhi ben aperti sul fronte mercato. Non solo al centrocampo, l’idea del ds Giovanni Manna sarebbe quella di portare in azzurro anche un nuovo difensore. Il direttore sportivo dei partenopei è attentato ad ogni dinamica. In lista ci sono diversi nomi, tra questi c’è anche un promettente difensore del calcio turco: Arseniy Batagov. Il classe 2002 ucraino è considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato turco e ha attirato l’interesse di diversi club europei. Nuovo nome per la difesa: Manna sfida la Lazio. Secondo quanto riportato dall’emittente turca HT Sport, il Napoli si sarebbe inserito con decisione nella corsa per Batagov. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Mercato Napoli, nuovo obiettivo per il centrocampo: Manna sfida l’Inter
Leggi anche: Napoli, Manna stregato dal nuovo Fabregas: il ds azzurro sfida la Juventus
Napoli, parla Manna; Manna contrario al blocco del mercato a gennaio: Un paradosso, Napoli una delle società più sane; Calciomercato Napoli, per Lucca Lazio e Roma. E Marianucci vede Cremona; Guerra tra Lazio e Lega.
Lazio Napoli, ds Manna: “Sarri? Gli auguro un recupero velocissimo” - Lazio Napoli è alle porte e il ds dei Partenopei, Giovanni Manna, ha concesso una lunga intervista ai taccuini del Corriere dello Sport, in cui ha anche parlato della prossima sfida contro l’Aquila e ... msn.com
Probabili formazioni Lazio-Napoli: la scelta su Castellanos, Isaksen e Buongiorno - Il nuovo anno e la 18^ giornata di Serie A ci regaleranno subito un'altra sfida ... fantamaster.it
Calciomercato Napoli, per Lucca Lazio e Roma. E Marianucci vede Cremona - Che ha saputo chiudere con un successo il suo 2025 a Cremona, ma fuori non ha raccolto ottime ... ilmattino.it
#Manna: " #Napoli stra favorito per lo scudetto No! L' #Inter resta la più forte. Su #Palestra..." x.com
Il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato a tutto tondo del Napoli in un’intervista al Cds Segui il nostro nuovo prodotto RadioTuttoNapoli.net. La prima radio tematica sul Napoli che vi tiene compagnia ogni giorno e con ogni modalità di fruizione! - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.