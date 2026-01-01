napoli lang ancora in panchina elmas ners e quelle voci sul mercato 2026

A Napoli, la situazione di Noa Lang resta incerta, con l’esterno olandese ancora in panchina dopo un breve periodo da titolare. Nel frattempo, si fanno avanti voci sul mercato del 2026, coinvolgendo anche Ners e altri giocatori. La squadra si trova in una fase di valutazione e riorganizzazione, mentre si attendono aggiornamenti sul futuro di alcuni elementi chiave, tra cui Lang, e sulle strategie per la prossima stagione.

Situazione in bilico. Si riaccendono i riflettori su Noa Lang, ma non per i gol. L’esterno del Napoli, arrivato dal PSV in estate, è tornato tra le riserve dopo una breve parentesi da titolare. Con il mercato di gennaio alle porte e un “blocco soft” alle trattative in entrata, il club sta valutando la sua posizione. Il DS Giovanni Manna ha aperto alla possibilità di una staffetta: “Ci aspettiamo di più, se non lo capiscono faremo scelte legate al momento”. L’illusione della svolta e il ritorno in panchina. La parabola di Lang a Napoli è un ottovolante. Dopo essere stato un “oggetto misterioso” e aver litigato a distanza con Conte post-PSV (il famoso 6-2), sembrava essersi sbloccato con il gol all’Atalanta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

