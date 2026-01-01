Napoli Lang ancora in panchina Elmas Ners e quelle voci sul mercato 2026
Napoli, Lang ancora in panchina. Elmas, Ners e le voci sul mercato 2026 alimentano l’incertezza sulla rosa. Noa Lang, arrivato dal PSV l’estate scorsa, si trova nuovamente tra i riserve, lasciando spazio a discussioni sulla sua posizione futura. La situazione mantiene un clima di attesa, mentre la squadra si prepara alle prossime sfide di campionato.
Situazione in bilico. Si riaccendono i riflettori su Noa Lang, ma non per i gol. L’esterno del Napoli, arrivato dal PSV in estate, è tornato tra le riserve dopo una breve parentesi da titolare. Con il mercato di gennaio alle porte e un “blocco soft” alle trattative in entrata, il club sta valutando la sua posizione. Il DS Giovanni Manna ha aperto alla possibilità di una staffetta: “Ci aspettiamo di più, se non lo capiscono faremo scelte legate al momento”. L’illusione della svolta e il ritorno in panchina. La parabola di Lang a Napoli è un ottovolante. Dopo essere stato un “oggetto misterioso” e aver litigato a distanza con Conte post-PSV (il famoso 6-2), sembrava essersi sbloccato con il gol all’Atalanta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
