Napoli incendio la notte di Capodanno al Vomero | in fiamme il terrazzo di una casa

Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato un appartamento nel quartiere Arenella di Napoli, in via Francesco Blundo, vicino a via Orsi. Le fiamme hanno coinvolto il terrazzo della residenza, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio si è sviluppato nella notte di Capodanno in un appartamento di via Francesco Blundo (nei pressi di via Orsi), nel quartiere Arenella di Napoli. Secondo una prima ricostruzione.

