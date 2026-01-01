Napoli il top club piomba sul leader azzurro | contatti avviati

Il Napoli ha avviato discussioni riguardanti il suo attuale leader, valutando possibili cessioni e strategie future. La società sta esplorando diverse opzioni sia per rafforzare la squadra che per gestire eventuali transizioni, mantenendo un approccio attento e ponderato. Queste mosse indicano un percorso di pianificazione a medio termine, volto a consolidare la posizione del club nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Il Napoli inizia a muoversi non solo sul fronte degli acquisti, ma anche su quello delle possibili cessioni. In questo scenario prende corpo una voce che arriva dalla Spagna e riguarda uno dei profili più esperti della rosa azzurra. Il veterano degli azzurri nel mirino del top club: cessione inaspettata in vista?. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe monitorando anche il mercato italiano per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Hans Flick. Tra i profili seguiti con attenzione ci sarebbe anche quello di Juan Jesus. Un interesse che potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane.

