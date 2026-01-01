Napoli il sogno di Antonio Conte è Davide Frattesi | la richiesta dell’Inter

Il mercato di gennaio si avvicina e Napoli valuta con attenzione le possibili operazioni di mercato. In particolare, il club azzurro mira a rinforzare il centrocampo, considerato strategico da Antonio Conte. Tra i nomi più caldi c’è Davide Frattesi, richiesto dall’Inter, ma anche Napoli monitora con interesse le eventuali opportunità per migliorare la rosa e rispondere alle sfide della seconda parte della stagione.

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Napoli si respira un clima di attesa e prudenza. Il club azzurro è consapevole della necessità di intervenire sul centrocampo, reparto che Antonio Conte considera fondamentale per dare equilibrio, intensità e qualità alla squadra. Tuttavia, le manovre invernali si preannunciano tutt'altro che semplici, soprattutto alla luce .

