Napoli il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno | già cinque persone al pronto soccorso

A Napoli, il bilancio dei feriti causati dai fuochi d’artificio di Capodanno si aggira già intorno a cinque persone, tutte portate al pronto soccorso. Dall’inizio dei festeggiamenti, alle 21:30 del 31 dicembre 2025, si sono verificati numerosi incidenti legati all’uso dei petardi e dei fuochi d’artificio, contribuendo a un quadro di emergenza che coinvolge anche la provincia.

Leggi anche: Carambola fra tre auto sulla Statale Nord, cinque feriti al Pronto Soccorso Leggi anche: Aggressione brutale al pronto soccorso, cinque operatori feriti. Rotte le costole all'autista dell'ambulanza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: già cinque persone al pronto soccorso; Fuochi d'artificio tra i passanti in via Toledo, i botti provocano un incendio in un negozio; Wwf Italia: Stop ai botti di Capodanno, provocano morte e traumi alla fauna.

Napoli e provincia, maxi-sequestro di botti illegali - NAPOLI E PROVINCIA – A poche ore dal Capodanno, i controlli dei Carabinieri contro la vendita di fuochi d’artificio illegali si intensificano nel capoluogo campano e nell’hinterland. marigliano.net

Esplode auto con botti a Napoli,2 feriti - Un'auto carica di botti di Capodanno e' esplosa a Napoli in corso San Giovanni a Teduccio, zona orientale. lagazzettadelmezzogiorno.it

Il bilancio dei vigili del fuoco del Comando di Napoli nel 2025. Il Comandante Giuseppe Paduano lancia un appello ai napoletani: “La notte di Capodanno ok ai festeggiamenti, ma non diventino emergenza” - facebook.com facebook

Bilancio 2025 della Questura di Napoli: dati e attività - x.com

