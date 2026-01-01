Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il Milan di Allegri si prepara per la trasferta di Cagliari. In un contesto di discussioni e confronti, il tecnico rossonero ha risposto in conferenza alle recenti dichiarazioni di Conte, sottolineando l’importanza di mantenere concentrazione e professionalità in vista delle prossime sfide.

È già tempo di scendere in campo per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la roboante vittoria casalinga contro l’Hellas Verona, i rossoneri si preparano per la trasfera di Cagliari. La formazione lombarda sarà chiamata in causa domani sera alle ore 20:45. Allegri non ci sta: risposta netta a Conte. Stamani, alla vigilia della sfida dei rossoneri in Sardegna, ha parlato Massimiliano Allegri. Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha avuto modo di rispondere anche al tecnico del Napoli, Antonio Conte. Allegri è stato netto su chi sono le favorite per la lotta al titolo: “ A chi do ragione tra Chivu e Conte? Uno dice una cosa e uno ne dice un’altra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri non ci sta: il tecnico risponde a Conte in conferenza

