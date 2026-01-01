Napoli a centrocampo possibile un nuovo investimento dallo United | valutazione da 50 milioni di dollari

Il Napoli valuta un possibile investimento dal Manchester United per un centrocampista, con una stima di circa 50 milioni di dollari. Con l’approssimarsi di gennaio, la società azzurra deve agire con attenzione, considerando il pareggio di bilancio come principale limite alle operazioni di mercato. La prudenza e la gestione oculata delle risorse saranno decisive per rafforzare la squadra senza compromettere l’equilibrio finanziario.

Gennaio si avvicina e il Napoli è chiamato a muoversi con estrema cautela. Il paletto del “saldo zero” condiziona pesantemente le strategie di mercato del club azzurro, che senza uscite rilevanti difficilmente potrà permettersi rinforzi di peso. La situazione impone riflessioni profonde e scelte chirurgiche. Il compito di Giovanni Manna si preannuncia tutt’altro che semplice. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

