Napoli | 57 feriti nella notte di Capodanno nessuno in gravi condizioni

Durante la notte di Capodanno in provincia di Napoli si sono registrati 57 feriti, tra cui 11 minori. Fortunatamente, nessuno si trova in condizioni gravi. L’evento ha coinvolto diverse persone, ma non si sono verificati incidenti di grave entità. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi.

È di 57 feriti il bilancio totale della notte di Capodanno in provincia di Napoli, tra questi 11 minori, nessuno risulta in gravi condizioni. Un solo ferito per colpi d'arma da.

